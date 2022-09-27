Заблоцкий Иос. Ант. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗаблоцкий Иос. Ант.

Заблоцкий Иос. Ант.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Заблоцкий Иос. Ант.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Смоленская губерния, Духовщинский уезд, Гориц. в. х. Мамонова

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.