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Носов Пав. Бор.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Носов Пав. Бор.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тульская губерния, Белёвский уезд, Зайцев. в. и с.

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