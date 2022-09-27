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Зурабиянц Иоганес Артем.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Зурабиянц Иоганес Артем.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Елизаветпольская губерния, Казахский уезд, Кохнов. в. д. Калачи

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