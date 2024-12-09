Крылов Иван Дм. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрылов Иван Дм.

Крылов Иван Дм.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Крылов Иван Дм.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тверская губерния, Ржевский уезд, Харин. в. с. Мясцово

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.