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Молчанов Мих. Александрович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Молчанов Мих. Александрович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Псковская губерния, Торопецкий уезд, Невров. в. д. Подберезье

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