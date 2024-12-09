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Чичеткин Аггей Митр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Чичеткин Аггей Митр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Рязанская губерния, Рязанский уезд, Солодчин. в. д. Аграф.-Пустынь

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
17.12.1887
Агро-Пустынь, Рязанский муниципальный район, Рязанская область

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