Потук Гавр. Петр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПотук Гавр. Петр.

Потук Гавр. Петр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Потук Гавр. Петр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Козелецкий уезд, Чилор. в. с. Контя

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.