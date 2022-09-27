Чечков Фрол. Полик. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧечков Фрол. Полик.

Чечков Фрол. Полик.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Чечков Фрол. Полик.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Смоленская губерния, Краснинский уезд, Каблуков. в.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.