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Посредников Сем. Иванович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Посредников Сем. Иванович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Псковская губерния, Порховский уезд, Дягоц. в. д. Красный-Луг

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