Федря Меф. Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедря Меф. Иванович

Федря Меф. Иванович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Федря Меф. Иванович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Кременчугский уезд, Солон. в. д. Волошка

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.