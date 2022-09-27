Лекарь Кондр. Стеф. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛекарь Кондр. Стеф.

Лекарь Кондр. Стеф.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Лекарь Кондр. Стеф.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Ананьевский уезд, Пацицейск. в. и с.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.