Шутько Иван Нестор. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШутько Иван Нестор.

Шутько Иван Нестор.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Шутько Иван Нестор.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Изюмский уезд, Шандрог. в. д. Карповка

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.