Гагарман Мих. Шамир. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГагарман Мих. Шамир.

Гагарман Мих. Шамир.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Гагарман Мих. Шамир.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Елизаветпольская губерния, Шушинский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.