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Заболотный Михаил Федорович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Заболотный Михаил Федорович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Ананьевский уезд, Гандраб. Волость, село Селивановки

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