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Изененко Федор Иванович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Изененко Федор Иванович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Тираспольский уезд, Лунхов. Волость, село Лучиера

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