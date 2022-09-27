Кривозубов Константин Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКривозубов Константин Григорьевич

Кривозубов Константин Григорьевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кривозубов Константин Григорьевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Александрийский уезд, Бандуровв., село Диковки

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.