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Камлевой Алексей Харитонович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Камлевой Алексей Харитонович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Сосницкий уезд, Блистав. Волость, село Ушня

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