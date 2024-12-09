Пузей Феодос. Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПузей Феодос. Андреевич

Пузей Феодос. Андреевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Пузей Феодос. Андреевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Черниговский уезд, Слабан. Волость, село Андреевскаго

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.