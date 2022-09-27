Жуков Филипп Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖуков Филипп Иванович

Жуков Филипп Иванович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Жуков Филипп Иванович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, г. Берислав

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.