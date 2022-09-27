Шалда Прокофий Ем. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШалда Прокофий Ем.

Шалда Прокофий Ем.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Шалда Прокофий Ем.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Кролевецкий уезд, Клишковской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.