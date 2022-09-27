Сенько Илларион Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСенько Илларион Алексеевич

Сенько Илларион Алексеевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сенько Илларион Алексеевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Городнянский уезд, Петрушинской, д. Пасахов.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.