Борисов Гавр. Кирил. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБорисов Гавр. Кирил.

Борисов Гавр. Кирил.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Борисов Гавр. Кирил.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тульская губерния, Ефремовский уезд, Павлохуторской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.