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Кулейко Леонтий Михеевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кулейко Леонтий Михеевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Уральская область, Уральский уезд, Березовская

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