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Неботов Алексей Алексеевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Неботов Алексей Алексеевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Ставропольская губерния, Ставропольский уезд, Груднево с.

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