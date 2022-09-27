Динерштейн Михель Шаев. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДинерштейн Михель Шаев.

Динерштейн Михель Шаев.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Динерштейн Михель Шаев.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Елисаветградский уезд, Елисаветградской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.