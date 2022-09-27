Рябов Федор Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРябов Федор Яковлев

Рябов Федор Яковлев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Рябов Федор Яковлев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вятская губерния, Вятский уезд, Поломской вол., д. Огаровск.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.