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Кропачев Сергей Кононов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кропачев Сергей Кононов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вятская губерния, Орловский уезд, Ильинской

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