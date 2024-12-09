Стригов Николай Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтригов Николай Петрович

Стригов Николай Петрович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Стригов Николай Петрович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тобольская губерния, Ялуторовский уезд, Бобылевской, д. Осиновой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.