Агеев Петр Егоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгеев Петр Егоров

Агеев Петр Егоров

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Агеев Петр Егоров
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тульская губерния, Новосильский уезд, Михайл., д. Воздвиженск.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.