Потапов Георг. Степ. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПотапов Георг. Степ.

Потапов Георг. Степ.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Потапов Георг. Степ.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Каинский уезд, Татарской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.