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Кузменко Ант. Дм.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кузменко Ант. Дм.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вологодская губерния, Сольвычегодский уезд, д. Грашевской.

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