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Белов Павел Иванович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Белов Павел Иванович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Костромская губерния, Солигаличский уезд, Селецкая

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