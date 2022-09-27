Выдрин Алексей Мефодиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВыдрин Алексей Мефодиевич

Выдрин Алексей Мефодиевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Выдрин Алексей Мефодиевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Астраханская губерния, Енотаевский уезд, Княжевская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.