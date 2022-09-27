Зайцев Федор Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗайцев Федор Леонтьевич

Зайцев Федор Леонтьевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Зайцев Федор Леонтьевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Оренбургская губерния, Челябинский уезд, Карасинской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.