Толаейкин Ант. Федор. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТолаейкин Ант. Федор.

Толаейкин Ант. Федор.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Толаейкин Ант. Федор.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Самарская губерния, Бузулукский уезд, Федоровки

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.