Заозерный Карп Сафр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗаозерный Карп Сафр.

Заозерный Карп Сафр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Заозерный Карп Сафр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Барнаульский уезд, Решетовской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.