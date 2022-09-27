Коваленко Сергей Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоваленко Сергей Дмитриевич

Коваленко Сергей Дмитриевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Коваленко Сергей Дмитриевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Ставропольская губерния, Александровский уезд, Саблинская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.