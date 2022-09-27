Новиков Захар Маркович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНовиков Захар Маркович

Новиков Захар Маркович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Новиков Захар Маркович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Смоленская губерния, Рославльский уезд, Новорудненская, д. Трояновки

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.