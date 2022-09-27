Малашков Вас. Павл. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалашков Вас. Павл.

Малашков Вас. Павл.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Малашков Вас. Павл.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Могилёвская губерния, Климовичский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.