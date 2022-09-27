Козырев Васил. Яковл. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозырев Васил. Яковл.

Козырев Васил. Яковл.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Козырев Васил. Яковл.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тверская губерния, Тверской уезд, Кумординской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.