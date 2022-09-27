Никишин Николай Кузьмин. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикишин Николай Кузьмин.

Никишин Николай Кузьмин.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Никишин Николай Кузьмин.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Орловская губерния, Дмитровский уезд, Домбенкин. с. Трофили.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.