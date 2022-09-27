Кулин Матв. Васильев. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКулин Матв. Васильев.

Кулин Матв. Васильев.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кулин Матв. Васильев.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пензенская губерния, Инсарский уезд, Старышайговск.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.