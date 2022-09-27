Бурминский Михаил Дмитриев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБурминский Михаил Дмитриев

Бурминский Михаил Дмитриев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Бурминский Михаил Дмитриев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Бессарабская губерния, Кишинёвский уезд, Яловенской вол.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.