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Лунев Кузьма Прокоф.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Лунев Кузьма Прокоф.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Змеиногорский уезд, Лаптевской

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