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Черенков Степан Емельянович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Черенков Степан Емельянович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Саратовская губерния, Сердобский уезд, Бутурлинская

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