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Адамский Альб. Матеуш.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Адамский Альб. Матеуш.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Гродненская губерния, Белостокский уезд, Обрубникосвк.

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