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Герасимов Никита Феногенов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Герасимов Никита Феногенов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Самарская губерния, Бузулукский уезд, Лабазинск., с. Шулаевк.

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