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Бачериков Дмит. Алекс.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Бачериков Дмит. Алекс.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вологодская губерния, Никольский уезд, Черновск. Починовской.

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