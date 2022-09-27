Кненинин Павел Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКненинин Павел Алексеевич

Кненинин Павел Алексеевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кненинин Павел Алексеевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Ставропольская губерния, Александровский уезд, Журавское с.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.