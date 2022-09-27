Обызянский Яков Сим. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОбызянский Яков Сим.

Обызянский Яков Сим.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Обызянский Яков Сим.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Оренбургская губерния, Оренбургский уезд, Миргородской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.